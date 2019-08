Jezus gaat rond in Kenia (en op sociale media)

Jezus was eind vorige maand in Kenia, hij werd even opgepakt maar is opnieuw een vrij man.

Het was een Keniaanse pastoor die zijn gelovigen het goede nieuws bracht. Hij had Jezus uitgenodigd in zijn kerk en niet veel later voltrok zich het mirakel. Jezus verscheen in de kerk, wit gewaad en lang blond haar inbegrepen.

Beelden van diezelfde Jezus in de straten van Kiserian gingen rond op sociale media. U kon Jezus zien dansen en wandelen in de stoffige straten van de stad. Hij preekte, ging langs verschillende scholen en deelde zelfs voedsel uit tijdens zijn zelfverklaarde kruistocht. Op enkele evenementen waren tot 300 mensen aanwezig.

Foto: Nairobi News

Niet veel later doken er berichten op dat hij was opgepakt door de Keniaanse autoriteiten wegens het illegaal verzamelen van fondsen voor ‘een wonder’. Maar dat laatste ontkende Jezus even later zelf op Facebook.

Michael Job, want zo heet Jezus eigenlijk, is een Amerikaanse acteur die normaal de rol van Jezus speelt in een Bijbels themapark. Hij was in Kenia op uitnodiging.

Op Facebook schreef hij dat hij negen dagen is rondgetrokken in het land en dat tijdens die negen dagen ‘veel mensen gered en genezen zijn’. Hij voegde eraan toe dat hij alleen maar speelde dat hij Christus was. Maar dat hij echt claimde de zoon van God te zijn die was teruggekeerd naar de aarde en Kenia had uitgekozen als eerste halte, dat ontkent hij dan weer.

Voorts laat hij zijn volgelingen (die op Facebook alvast) weten dat hij nog steeds in Kenia is en predikt in de scholen waar elke dag ‘honderden kinderen voor Jezus kiezen’.