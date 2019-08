Ontploffing voor politiekantoor in Kopenhagen

Een politiekantoor in de Deense hoofdstad Kopenhagen is getroffen door een explosie. Niemand geraakte gewond. Dinsdag trof een gelijkaardig incident al een gebouw van Deense belastingadministratie.

Het geviseerde kantoor ligt in het district Nørrebro. Niemand geraakte gewond. ‘Het was een opzettelijke daad, daarover bestaat geen twijfel’, aldus politiecommissaris Jorgen Bergen Skov tijdens een persconferentie. Er is nog geen motief bekend, maar niets wijst op een terreurdaad.

Er zijn ramen beschadigd van het kantoor en ook de ingang liep schade op.

De politie zoekt getuigen die iets na 3 uur een in het zwart geklede man zagen weglopen. De politie verspreidde al een foto van een jonge man die een plastic zak bij heeft.

Het incident komt er nadat een ontploffing in dezelfde stad dinsdag al een gebouw van Deense belastingadministratie trof en voor zware schade zorgde aan de gevel. De politie verklaarde toen dat er kwaad opzet in het spel was. Volgens Skov is het nog te vroeg om te zeggen of er een verband bestaat tussen de twee incidenten. Woensdagavond was er ook een ontploffing voor het stadhuis van de Zweedse stad Landskrona. Die stad ligt op een uur rijden van Kopenhagen.

Minister van Justitie Nick Hækkerup toonde zich al bezorgd over de incidenten.