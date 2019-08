In juni en juli kregen Belgen liefst 8 procent meer flitsboetes toegestuurd uit Frankrijk dan in dezelfde periode vorig jaar. Een spectaculaire stijging.

Geen buitenlander die vaker geflitst wordt in Frankrijk dan de Belg. Ieder jaar opnieuw toppen we de lijst, vóór de Duitsers en de Spanjaarden, landen met aanzienlijk meer inwoners. ‘Belgen zijn hardleers’, zegt Joni Junes van VAB. ‘In de eerste zomermaanden werden al 74.651 flitsboetes uitgeschreven, 8 procent meer dan vorig jaar.’

Het is afwachten wat augustus brengt, maar de kans is groot dat de trend zich doorzet. Volgens Junes dachten vakantiegangers dat veel flitspalen deze zomer niet zouden werken, nadat in het voorjaar zes flitspalen op de tien waren vernield door gele hesjes. Dat verklaart ook het lage aantal boetes in die periode. Al is het ook mogelijk dat tijdens de tumultueuze zaterdagen in Parijs minder Belgen richting de Franse hoofdstad reden.

‘Maar in Frankrijk zijn er naast flitspalen ook zeer veel mobiele controles’, zegt Junes. ‘Zo zijn er rondrijdende camera’s in anonieme wagens. Sinds april vorig jaar worden die aangestuurd door een privéfirma.’

Superflitsers

De gesneuvelde flitspalen worden in sneltempo hersteld of vervangen door superflitsers. Deze radars tourelles kunnen 32 wagens tegelijk controleren op vijf verschillende rijstroken in beide richtingen over een afstand van 100 meter.

De Fransen willen tegen het einde van dit jaar 400 van deze camera’s te installeren, voornamelijk op secundaire wegen. Begin juli waren er zo’n 30 geïnstalleerd, op 18 juli al 75. ‘Bij dit tempo zullen ze hun streefdoel halen. Hoewel ook deze camera’s gevandaliseerd worden’, zegt Junes.

Bocht van Mulatière

Op één plek in Frankrijk dreigen extra veel bestuurders geflitst te worden. Op de A6 en A7, de belangrijke Autoroute du Soleil op weg naar het zuiden, werd de snelheid in Lyon, tussen Dardilly (noordrand) en Pierre-Bénite (zuidrand) verlaagd tot 70 kilometer per uur. Op een stuk van een kilometer lang, de bocht van Mulatière, werd de snelheid echter bijkomend verlaagd tot 50 kilometer per uur. Op deze strook is een vaste flitspaal geïnstalleerd. U bent gewaarschuwd.