Het weer gaat in herfstmodus

Het kan vandaag flink waaien en er is kans op een paar buien, maar meestal blijft het droog. Het is een begin van een week met herfstweer.

Het KMI verwacht vandaag maxima tussen 21 en 25 graden.

Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af en blijft het, op een plaatselijke bui na, droog. De wind waait matig tot vaak vrij krachtig en aan zee vrij krachtig tot krachtig, met rukwinden tot 70 km/uur in het binnenland en aan zee tot 80 km/uur. Op zee wordt het stormachtig.

Volgende nacht is het licht- tot plaatselijk halfbewolkt. Het blijft droog. De minima schommelen tussen 12 en 16 graden. De rukwinden nemen af van 60 naar 40 km/uur.

Zondag blijft het meestal droog en wordt het rustiger. De kans op enkele lichte buitjes is het grootst aan zee en in het uiterste zuiden van het land. We zitten nog in de relatief warme luchtmassa, waardoor het kwik nog kan stijgen naar waarden tussen 20 en 23 graden. De wind neemt af naar matig en waait uit westelijke richtingen.

Maandag neemt de onstabiliteit toe waardoor er vooral in de namiddag en ‘s avonds buien vallen, lokaal met onweer. Tussendoor zijn er soms bredere opklaringen mogelijk. Het wordt enkele graden koeler, met nog maxima tussen 17 en 21 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen.

Dinsdag kunnen er lokaal nog enkele buien vallen en is het meestal wisselend bewolkt. Het blijft vrij koel voor de tijd van het jaar met maxima rond 19 of 20 graden in het centrum.

Mogelijk trekt woensdag opnieuw een storing over onze streken en neemt de kans op neerslag toe. De zuidwestenwind wakkert aan. De maxima schommelen rond 20 of 21 graden in het centrum.

Ook donderdag lijkt wisselvallig te verlopen met enkele buien. Mogelijk wordt het droger en rustiger in de loop van de dag.

Mogelijk is het vrijdag tijdelijk rustiger, alvorens een nieuwe storing vanuit het westen nadert. Het blijft enkele graden te koel voor de tijd van het jaar.