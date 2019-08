Anderlecht flitst wel, maar wint ook niet tegen tien Mechelaars

Ongezien. Anderlecht begint met 2 op 9 aan het seizoen, maar toch was het feest in het Lotto Park. Het publiek genoot van het (soms) sprankelende spel van de piepjonge Brusselaars, maar winnen zat er ook tegen 10 man van KV Mechelen weer niet in. Paars-wit speelt momenteel een demonstratiesport.

Onze vrouw zegt het wel vaker: 'Je bent niet romantisch genoeg.' Dat geldt soms ook voor onze kijk op het voetbal. Wij eisen efficiënt en doelgericht voetbal. Ook vrijdag dachten we even dat Anderlecht nu toch al 257 minuten niet gescoord heeft sinds die goal van Vlap op speeldag 1 tegen Oostende. We vergaten te genieten, want paars-wit begon weer wervelend. Het publiek ging zelfs rechtstaan toen de RSCA-defensie op twee vierkante meter drie Mechelen-spelers uittikte en een aanval opzette. Of toen de 17-jarige Jérémy Doku vanuit stilstand optrok tot 35 kilometer per uur en zijn mannetje heerlijk achter zich liet liet. Niemand heeft meer PK’s in zijn motor dan de rechtsbuiten. 'We are Anderlecht', scandeerde de aanhang en die had gelijk. Dit is wat iedereen wil zien.

Rood voor Thoelen

De opwellende romantische ziel in ons vond zelfs dat dit een mooie ode, een lofrede verdiende. Anderlecht, shall I compare thee to a summer’s day? Thou art more lovely and more temperate… Zo frivool voetbalden de Brusselaars met hun 61 procent balbezit dat Mechelen passioneel werd doodgeknepen. De bezoekers wisten soms echt niet meer waarheen. Alleen bleef het wachten op de kers op de taart: een goal. Dat doelpuntje viel maar niet. Vlap probeerde het met een plaatsbal en Sandler met een typische kopbal, maar tevergeefs. De jonge flankaanvallers Doku en Amuzu maakten in de eindfase nog te vaak de verkeerde keuze. Misschien zal een spits zoals Kemar Roofe zelf meer kunnen creëren.

Malinwa kwam geleidelijk aan onder de druk uit. Oké, Kompany en Sandler bleven verdedigen met de vingers in de neus, maar de offensieve jongens moesten het moordende tempo laten zakken. Nasri bleef wel knappe controles uitvoeren, maar moest af en toe op adem komen.

KV Mechelen stak net voor de rust wel een (proper) handje toe. Zulj, die goed speelde, zag een ruimte die de anderen niet zagen en lanceerde Amuzu. KV-doelman Thoelen kwam onbezonnen uit en schoffelde de aanvaller onderuit. De rode kaart was terecht en RSCA leek tegen tien man gewonnen spel te hebben.

Een wandeling in het Astridpark, de ondergaande zon op de achtergrond: de setting was ideaal. Bij de thuisploeg bleven de jonge backs Dewaele en Sardella puik presteren, maar tot ieders verwondering zat doelgevaar creëren er nog amper in. Kompany gooide er met Adzic en Thelin nog wel extra aanvallers in, maar Mechelen verdedigde met man en macht en hun 19-jarige doelman Sofian Bouzian bleef overeind.

Slotoffensiefje

Natuurlijk verdiende Anderlecht het om deze match te winnen. Deze jonge ploeg maakt progressie en komt steeds dichter bij zijn doel. Letterlijk en figuurlijk. Dit keer kwam er zelfs een heus slotoffensief met alsnog gevaarlijke schoten van Zulj en Vlap, maar alles tevergeefs.

KV Mechelen begint dus met 7 op 9, Anderlecht met 2 op 9. Maar goed, we moeten geduld hebben en ons amuseren met dit geleverde spel. Nu is er soms al meer te zien dan de voorbije twee jaar. Ja, ja, we kunnen ook romantisch zijn. Onze vrouw is momenteel op reis, maar als ze maandag thuiskomt, zetten we zeker een boeket mooie rozen klaar.