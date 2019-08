Brandweerman behoedt VS mogelijk van zoveelste massaschietpartij

Een brandweerman in burger is er donderdag in geslaagd een jongeman in bedwang te houden die in Springfield, Missouri, een Walmart was binnengewandeld, gewapend met een aanvalswapen en getooid in kogelvrije vest en militaire uitrusting.

De intenties van de 20-jarige man waren duidelijk en dat had ook een brandweerman in burger in de gaten. Hij kon de gewapens jongeman overmeesteren en in bedwang houden tot de politie ter plaatse was, er werd geen enkel schot afgevuurd.

De jongeman wordt wel beschuldigd van ‘terroristische dreiging’. Hij liep immers rond met een geladen vuurwapen en ongeveer honderd kogelpatronen. 'Het was een erg enge, gevaarlijke situatie', aldus de politie volgens Reuters. De politie zal de jongeman nu ondervragen en zijn gedrag op sociale media onderzoeken om te kunnen bepalen wat hij precies van plan was.

Afgelopen weekend waren er schietpartijen in Dayton, Ohio en El Paso, Texas. Die laatste vond ook al plaats in een Walmart. In totaal vielen bij die schietpartijen 32 doden. Twee weken geleden doodde een werknemer van de winkelketen twee collega’s in Southaven, Mississippi.