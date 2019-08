Grote delen Groot-Brittannië zonder stroom

Stroomproducenten in het zuidoosten, de Midlands, het zuidwesten en Wales laten weten dat er zich een ‘groot incident’ heeft voorgedaan. Twee generatoren waren kort voor 18.30 uur lokale tijd uitgevallen, maar het probleem is intussen verholpen. Volgens beheerder UK Power Networks zou de oorzaak een fout zijn bij het National Grid’s netwerk.

De stroom mag intussen hersteld zijn, maar de gevolgen van een stroomuitval in volle avondspits laten zich nog voelen. In Londen zijn verschillende treinen vertraagd en/of geannuleerd en werken veel verkeerslichten niet meer. Newcastle Airport zat een kwartier zonder stroom en dus heeft het vliegverkeer ook vertraging opgelopen. De luchthavens van Heathrow, Gatwick en Luton werden niet getroffen door de stroomuitval.

The whole of Newcastle airport in lockdown after a power cut throughout. Great start to the holiday. We were just about to check in too. pic.twitter.com/lXeTvhEj04