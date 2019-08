Richard Gere bezoekt gestrande vluchtelingen

Richard Gere bracht water, voedsel en hulpmiddelen aan boord van het Spaanse reddingsschip Open Arms, dat vorige week donderdag een 120-tal vluchtelingen redde en sindsdien ronddobbert in internationale wateren tot Italië en Malta overeenkomen waar het schip mag aanmeren. De 69-jarige acteur nam ook de tijd om naar de ervaringen te luisteren van de vluchtelingen aan boord, onder wie ook 32 minderjarigen.

‘Het belangrijkste voor die mensen nu is om naar een veilige haven te kunnen varen, aan land te kunnen gaan en een nieuw leven te starten’, zei Gere in een videoboodschap die werd verspreid via sociale media. Hij roept ook op om Open Arms te steunen en ‘onze broers en zusters te helpen’.

“The most important thing for these people is that they get to a safe port & be allowed to get off the boat.”



Richard Gere, aboard the #OpenArms rescue ship with 121 people - including babies & children - who fled Libya.



They are being denied entry to Italy & Malta. #BREAKING