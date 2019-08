Mathieu van der Poel is ook in Lenzerheide onklopbaar in de Short Track

Er blijft geen maat staan op Mathieu van der Poel. De kersverse Europees kampioen mountainbike spurtte in het Zwitserse Lenzerheide de beste in de Short Track, voor de Braziliaan Avancini en regerend wereldkampioen Nino Schurter.

Mathieu van der Poel heeft de shorttrack gewonnen in Lenzerheide. De spectaculaire race liep over tien ronden. Hiermee worden de startposities voor de wereldbekerrace van zondag bepaald. Tot halfkoers maakten nog 15 renners kans op de zege. Hierbij zaten de favorieten met onder anderen van der Poel, wereldkampioen Schurter, Avancini en Jens Schuermans. Schurter voerde voortdurend de forcing van de omvangrijke groep. Met nog vier ronden voor de boeg trokken van der Poel, Henrique Avancini en Nino Schurter in de aanval. Ze kregen de volgende ronde het gezelschap van de Fransman Maxime Marotte. Het viertal leek op een sprint af te stevenen. Maar zo ver liet van der Poel het niet komen. In de voorlaatste ronde viel hij aan met Avancini en Schurter in zijn wiel. In de laatste ronde moest Schurter lossen en kon van der Poel vlot de sprint winnen tegen Avancini. Schurter werd derde, Jens Schuermans finishte twintigste.

“Dit is iets wat ik heel goed kan”, analyseerde Van der Poel zijn eigen zege. “Zeker tegenover de mountainbikers die het van een langere inspanning moeten hebben. Je merkt dat het niveau dit jaar hoger is dan vorig jaar. En dat maakt het lastig om te winnen.”

Toch verloor Van der Poel schijnbaar nooit de controle over de wedstrijd. “Wat niet betekent dat ik niet zou afzien”, grijnsde de winnaar. “Schurter was heel sterk, wat hij normaal in de Short Track normaal gesproken zelden is. Maar hij pakte het tactisch anders aan en dat maakte het voor mij heel lastig. Maar die laatste punch, die heb ik wel in huis en zun iets minder. Ik denk dat Schurter hier absoluut wilde winnen en dat zal zondag niet anders zijn. Ik kan bij benadering niet zeggen hoe vaak hij hier al gewonnen heeft.”

En zondag? Van der Poel: “Toch wel maar de hoogte is voor mij op het randje. Ik voelde mij vandaag ook niet echt super maar als ik de benen van vorige week heb, dan zou ik toch lang met Schurter moeten meekunnen.”