Vier tips voor een geslaagde televisieavond

Stemt u vanavond af op een stukje filmgeschiedenis van Francis Ford Coppola of laat u zich verleiden door een documentaire over Cuba? Dit zijn onze vier tips voor een geslaagde vrijdagavond voor de buis.

CUBA NA CASTRO

Canvas, 20.20-21.10 uur

In de vierdelige reisserie ‘Cuba na Castro’ wordt de Cubaans-Nederlandse Yuri Capetillo Hardy gevolgd tijdens de beladen terugkeer naar zijn geboorteland dat hij op zijn negentiende ontvluchtte.

APOCALYPSE NOW

Canvas, 21.10-23.40 uur

De opnames van deze film moeten net zo’n helletocht geweest zijn als die verschrikkelijke Vietnam-oorlog die erin geportretteerd wordt. Ze sleepten drie jaar aan. Martin Sheen kreeg een hartinfarct tijdens de opnames. En Marlon Brando gedroeg zich als een weerbarstig kind. Het resultaat was verbluffend.

JACQUES BREL: GEK VAN HET LEVEN

NPO 2, 22.45-0.15 uur

Portret van chansonnier Jacques Brel. Archiefbeelden van Brels interviews, optredens en verhalen over zijn minder fraaie kantjes wisselen elkaar af.

THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO

Vier, 20.30-23.25 uur

Deze thriller, gebaseerd op de Millennium-trilogie van Stieg Larsson en geregisseerd door David Fincher, is geweldig entertainend. Ook dankzij Rooney Mara, die Lisbeth Salander meesterlijk neerzet.