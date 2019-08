Ikea en koningin van Zweden maken appartementen voor dementiepatiënten

Ikea en Skanska, een bedrijf dat duurzame en betaalbare huizen maakt, hebben het project SilviaBo opgestart in samenwerking met de Zweedse koningin Silvia. Ze willen appartementen maken voor mensen met dementie.

Ikea en Skanska werkten al langer samen rond het project BoKlok. Daarmee willen ze duurzame en betaalbare appartementen maken voor mensen met een gemiddeld inkomen. De woningen zijn gebouwd volgens het Ikea-model: de kosten verlagen door grote hoeveelheden te produceren. In totaal werden al 11.000 appartementen gebouwd in Zweden. Ook in Finland en Noorwegen staan er BoKlok appartementen.

Geen spiegels

SilviaBo wil de indeling en het betaalmodel van de BoKlok woningen behouden, maar specifiek woningen voor dementiepatiënten maken. ‘De indeling is hetzelfde, maar je moet begrijpen hoe mensen met dementie reageren in bepaalde situaties’, zegt Jonas Spangenberg, ceo van BoKlok, aan CNN. Zo zullen er geen spiegels in het appartement hangen en de vloer in de badkamer mag ook geen donkere kleur hebben. Dementiepatiënten raken daarvan in de war of schrikken ervan.

Het eerste gebouw met acht appartementen werd al gebouwd net buiten Stockholm.

Bij het ontwerp van de woningen werd ook koningin Silvia van Zweden betrokken. Zij is al sinds het begin een partner van het project door Silviahemmet, een organisatie opgericht om dementie meer onder de aandacht te brengen. Daarnaast zetelt ze mee in de raad van bestuur van SilviaBo.

In de toekomst wil SilviaBo ook woningen maken voor mensen die net met pensioen zijn gegaan.