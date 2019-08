Portret van Beyoncé wordt museumstuk

Een portretfoto van Beyoncé door fotograaf Tyler Mitchell, gemaakt voor Vogue, wordt toegevoegd aan de permanente collectie van het Smithsonian National Portrait Gallery.

Beyoncé stond vorig jaar op de cover van het septembernummer van Vogue US en besliste zelf wie haar daarvoor mocht fotograferen. Het werd Tyler Mitchell, een Afro-Amerikaanse fotograaf, meteen een primeur voor het magazine. Nu raakte bekend dat een beeld uit de reeks binnenkort te zien zal zijn in het Smithsonian National Portrait Gallery. De fotograaf, nog steeds maar 24 jaar oud, kondigde zelf aan dat het museum in Washington D.C. een van zijn foto’s heeft aangekocht voor zijn permanente collectie.

In de foto, genomen op een locatie net buiten Londen, draagt de zangeres een gouden jurk van Valentino en een opvallend hoofddeksel van Philip Treacy, terwijl ze leunt op een witte pilaar met enkele bloemen. In het Smithsonian National Portrait Gallery zal Beyoncé in goed gezelschap hangen, naast onder meer portretten van Barack en Michelle Obama.