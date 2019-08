Onervaren imkers zorgen voor rondzwervende bijen in Berlijn

Bijenzwermen zijn op zoek naar een gepaste habitat in Berlijn, nadat een sterke stijging van het aantal hobbyimkers voor een ‘bijenboom’ zorgt in de stad.

‘Veel mensen zijn bezorgd over de klimaatverandering en willen iets doen’, zegt Benedikt Polaczek, voorzitter van de Berlijnse bijenteeltvereniging. ‘Maar nu zijn er in de regio van Berlijn alleen al 10.000 bijenkolonies’, zegt Polaczek. Hij waarschuwt dat er niet voldoende voedsel is voor alle bijen, en ook geen aangepaste plaatsen waar ze zich allemaal kunnen nestelen.

De gepaste habitat vinden, lukt niet altijd even goed in een stedelijke omgeving, en sommige bijenkolonies houden dan maar halt op een voertuig of balkon in de Duitse hoofdstad.

Zwermvangers

De Duitse bijenteeltvereniging stuurt ‘zwermvangers’ of ‘scharmfänger’ op pad om een groeiend aantal incidenten met de rondzwervende bijenkolonies op te lossen. Duizenden bijen clusteren bij elkaar rond objecten, en verkenningsbijen gaan dan op zoek naar een geschikte plek om zich te nestelen, zoals een holle boom.

Er zijn 50 zwermenvangers beschikbaar, die als vrijwilliger 24 uur op 24 beschikbaar zijn om duizenden bijen te vangen. ‘De truc is om de meerderheid van de kolonie te vangen, samen met de koningin’, zegt vrijwilliger Jonas Hörning. ‘Dan volgt de rest meestal.’

De vrijwilligers maken gebruik van een speciale doos om de bijen te vangen. Als de zwerm op een tak zit, kan de tak worden afgezaagd en de bijen zo worden gevangen. Zitten ze op een wagen of lantaarn bijvoorbeeld, dan worden ze bespoten met suikerwater en zachtjes in de doos geborsteld. De kolonies die niet gevangen worden, sterven meestal. Het is niet moeilijk om een nieuwe thuis te vinden voor de bijen, omdat er in Duitsland een website bestaat om bijenzwermen uit te wisselen.

Om ervoor te zorgen dat een kolonie niet gaat zwerven, moet de imker alle zwermcellen van de bijenkoningin verwijderen. ‘Maar het is niet simpel om ze allemaal weg te krijgen’, zegt Polaczek.

Het zwerfseizoen voor bijen is op dit moment voorbij, maar Polaczek waarschuwt geïnteresseerden niet te snel als imker te beginnen. Een opleiding tot imker duurt vijf jaar, maar niet iedereen volgt de volledige vorming.