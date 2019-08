Ernstige hinder op Antwerpse ring richting Gent

De Antwerpse ring gaat vrijdag richting Gent een erg moeizame avondspits tegemoet na een ernstig ongeval tussen een vrachtwagen en drie personenwagens ter hoogte van het knooppunt Zuid in Berchem.

De vrachtwagen staat schuin over de weg en moet worden getakeld. Het eerste uur was er slechts één van de vijf rijstroken vrij, omstreeks 17 uur was er ook al een tweede rijstrook vrijgemaakt, aldus het Vlaams Verkeerscentrum.

‘Er was sowieso al sprake van een zware spits en door dit ongeval is het verkeer richting Gent helemaal stilgevallen’, zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. ‘Wie de Kennedytunnel wilde nemen richting Gent, kan zijn vertrek beter uitstellen. We hebben ook de Liefkenshoektunnel tolvrij gemaakt naar Gent om het verkeer toch wat te ontlasten.’

Over langere afstand van Hasselt naar Gent rijd je beter om via Brussel, stelt het Verkeerscentrum nog.