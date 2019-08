Coucke en Vanden Stock maken nog wat vuile ruzie

‘Zakken gevuld, lijken weggemoffeld en leugens verspreiden.’ Dat schrijft Marc Coucke over de vorige eigenaar van Anderlecht, Roger Vanden Stock. Die vindt dan weer dat Coucke met het verleden van Anderlecht aan de haal gegaan is.

In een interview in De Morgen liet Roger Vanden Stock, de vorige eigenaar van voetbalclub Anderlecht, zich vanmorgen weinig lovend uit over de nieuwe eigenaar. ‘Zelfs mijn verleden is door de nieuwe eigenaar afgepakt. Alles van het oude Anderlecht moest weg, buiten, démission (ontslag). Er was niets goeds meer aan de rijke historie van de club.’

Zoals bekend is het stadion bijvoorbeeld niet langer genoemd naar vader Constant Vanden Stock, maar naar sponsor Lotto.

De club heeft zijn competitiestart overigens gemist na een ook al weinig opbeurend seizoen 2018-2019. Vanden Stock verbaast zich in het interview over de mildheid van de fans. Op korte termijn ziet hij het somber in voor Anderlecht.

Maar wat vooral opvalt in het gesprek is dat Vanden Stock denkt dat Marc Coucke niet lang gaat blijven. ‘Als Vincent Kompany erin slaagt Anderlecht weer aan het voetballen te krijgen, wordt hij de baas. Coucke zal dan stilletjes uit het voetbal verdwijnen.’

Het interview is duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten bij deze laatste. Op Twitter haalt hij zwaar uit naar Vanden Stock. ‘Zakken gevuld, lijken of belangenvermenging weggemoffeld en nu maar columns schrijven, interviews geven en geruchten/leugens verspreiden.’

Beste RSCA-fans????, wees gerust dat we ons niet laten doen door alle negatieve krachten die de mooiste club vh land weer aanvallen.

