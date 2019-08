Aanslagen Park Den Brandt waren een vergissing, zegt Jazz Middelheim

In juli ontplofte twee keer een granaat in Park Den Brandt. Die aanslagen waren een vergissing, zegt de organisator van Jazz Middelheim, dat plaatsvindt in datzelfde park. De Antwerpse politie nuanceert.

Op 19 juli wordt het Antwerpse Park Den Brandt afgesloten na een ontploffing van een springtuig. Enkele dagen daarvoor was hetzelfde gebeurd. Twee keer werd restaurant Grand Café Den Brandt geviseerd. Ook het nabijgelegen restaurant Murni, van dezelfde eigenaar, werd geviseerd. Daar probeerde men de zaak in brand te steken.

Een zoveelste voorbeeld van een afrekening in het Antwerpse drugsmilieu? Wellicht niet. Maar bronnen dichtbij het onderzoek lieten verstaan dat de eigenaar misschien schulden heeft en dat iemand hem wou aanmanen om die terug te betalen.

Meer is over het onderzoek sindsdien niet bekendgeraakt. Tot Jazz Middelheim vanmiddag communiceerde dat ‘herhaaldelijke navraag bij de Antwerpse politie ons leert dat de daders zich toen van locatie hebben vergist’.

Een geruststellende boodschap aangezien Jazz Middelheim van 15 tot 18 augustus in hetzelfde park plaatsheeft. ‘Er is volgende week absoluut geen gevaar voor de festivalbezoeker’, zegt de organisatie nog.

Die communicatie is nodig, aldus Jazz Middelheim, omdat ‘er nog altijd onduidelijkheid en zelfs ongerustheid bestaat over de granaat die vorige maand is ontploft in kasteel Den Brandt’.

Navraag leert echter dat de Antwerpse politie de mededeling van Jazz Middelheim niet kan bevestigen. ‘Dat die aanslagen een vergissing waren, verbaast ons. Het onderzoek loopt in elk geval nog', klinkt het.

Waarna Jazz Middelheim verduidelijkt dat de aanslagen zeker niet gericht waren tegen het park en wat er allemaal gebeurt in het park. '"Niet de locatie werd geviseerd, wel een eigenaarpersoon", zo heeft de stad ons officieel laten weten.'

Belangrijk is in elk geval dat de stad het niet nodig acht om extra veiligheidsmaatregelen te nemen of extra veiligheidsvergaderingen te organiseren voor Jazz Middelheim - al kan wat extra waakzaamheid nooit kwaad natuurlijk.

Ook de politie heeft het over de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, 'maar tijdens de briefing zal extra alertheid wel worden benadrukt'.

Jazz Middelheim viert volgende week zijn 50ste verjaardag. In Park Den Brandt zijn er dan optredens van Pharoah Sanders Quartet, Ambrose Akinmusire, Nubya Garcia, Enrico Rava, Joe Lovano Tapestry Trio, Charles Lloyd, Louis Cole Big Band en STUFF. Er is ook een eerbetoon aan Toots Thielemans.