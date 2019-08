Taylor Swift legt uit waarom ze vecht voor holebigemeenschap

De Amerikaanse zangeres Taylor Swift hield lange tijd haar politieke mening voor zich, maar dat veranderde toen een vriend haar vroeg hoe ze zou reageren moest haar zoon homoseksueel zijn.

In een interview met Vogue vertelt ze openhartig over de reden waarom ze zo hevig opkomt voor de LGTBQ+ gemeenschap. Ze vindt dat de laatste maanden de rechten van ‘iedereen die geen blanke, heteroseksuele man is’ worden afgenomen in Amerika. ‘Ik besefte niet dat ik een voortrekker kon zijn van een gemeenschap waartoe ik zelf niet behoor’, legt ze uit.

Een gesprek met een vriend, Todrick Hall, deed haar beseffen dat ze het anders wou aanpakken. Twee jaar geleden zaten ze samen in de wagen, en Hall vroeg haar hoe ze zou reageren moest haar zoon homoseksueel zijn. ‘Het feit dat hij dat zelfs moest vragen choqueerde me’, zegt ze. ‘Als zelfs hij niet wist hoe ik zou reageren, hoe konden mijn fans dat dan weten?’, vroeg ze zich af. ‘Het was vreselijk om te beseffen dat ik niet duidelijk genoeg getoond had aan de wereld wat mijn standpunt was.’

Ondertussen heeft ze zangeres heel duidelijk gemaakt dat ze voorstander is voor gelijke rechten voor iedereen. In de video van haar nummer ‘You need to calm down’ komen een aantal bekende homoseksuele en lesbische Amerikanen aan bod, en het eindigt met de vraag een petitie te tekenen die de LGBTQ+ gemeenschap beschermt tegen discriminatie.

Bij de verkiezingen in 2018 mengde Swift zich voor het eerst in het Amerikaanse verkiezingsdebat, tot dan toe hield ze zich afzijdig. ‘Maar door enkele gebeurtenissen in mijn leven en in de wereld de afgelopen twee jaar, denk ik daar nu anders over’, liet ze toen weten.

Ze riep in oktober 2018 burgers in de eerste plaats op om zich te registeren om te gaan stemmen. Toen was er een enorme piek van het aantal registraties te merken. De zangeres riep ook op om je goed te informeren voor wie je stemt. Ze maakte toen ook voor het eerst duidelijk dat ze op Democratische kandidaten stemt.