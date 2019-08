David Silva, en dus niet Kevin De Bruyne, krijgt aanvoerdersband bij Manchster City

David Silva volgt Vincent Kompany op als kapitein van Manchester City. Dat bevestigde coach Pep Guardiola vrijdag tijdens een persbabbel.

De 33-jarige Spanjaard speelt al sinds 2010 voor de Citizens. Hij liet onlangs optekenen dat het zijn laatste seizoen in Manchester wordt. “Hij kent de club, de competitie en krijgt veel respect”, verduidelijkte Guardiola zijn keuze voor Silva, die de naar Anderlecht vertrokken Kompany opvolgt.

Kevin De Bruyne werd ook genoemd als mogelijke aanvoerder. De Rode Duivel is, samen met Fernandinho, de eerste invaller als Silva niet speelt, zo voegde Guardiola eraan toe.

De Spaanse succescoach had het vrijdag ook over de onfortuinlijke Leroy Sané. De Duitse international scheurde de kruisbanden van zijn rechterknie en moet onder het mes. “Ik weet niet precies hoelang je uit bent met zo’n blessure. Zes maanden, of zeven? Hopelijk is hij terug in februari of maart.”

De Engelse kampioen opent de competitie zaterdagnamiddag met een verplaatsing naar West Ham United.