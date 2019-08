Grootste binnenmeer van Vlaanderen wordt leeggepompt

Het Vinne in Zoutleeuw wordt leeggepompt. Dat bericht Radio 2. De bodem van het meer wordt ontdaan van het organisch materiaal dat de kwaliteit verslecht. Tegen eind 2021 zal de biotoop volledig hersteld zijn.

De bodem van Het Vinne bevat organisch materiaal dat zuurstof gebruikt om af te breken. Zuurstof dat de vissen ook kunnen gebruiken. De afbraak van dat organisch materiaal leidt bovendien tot vertroebeld water en de groei van algen die de planten aantasten.

‘Het meer was vroeger lange tijd leeggepompt. Er stond een populierenplantage op. Veertien jaar geleden werd besloten om er weer water in te pompen. De populieren hebben echter organisch materiaal achtergelaten, zoals boomstronken’, zegt Liesbet Cox, domeinbeheerder van Het Vinne aan de telefoon.

Opvang voorzien

Tijdens de drooglegging zullen de vissen verhuizen naar andere opvangplaatsen. Daarvoor werkt het domein samen met verschillende overkoepelende visverenigingen. ‘De vissen zullen per soort verhuizen naar andere rivieren en meren’, meldt Cox. Eind augustus beginnen ze met de roofvissen te verplaatsen, waarna de karperachtigen en de kleinere vissen volgen.

Het meer zal nooit helemaal droog komen te staan. De allerkleinste vissen zullen in het meer kunnen blijven en ook de viseitjes in de modder blijven intact. Ondertussen zullen de steltlopers van het lage peil kunnen profiteren om naar voedsel te zoeken.

Hoelang de operatie zal duren, is moeilijk in te schatten. ‘De gehele drooglegging zal zo’n vier maanden in beslag nemen’, zegt Cox. Ondertussen zal Het Vinne al die tijd open blijven voor bezoekers. De kosten voor dit project bedragen ongeveer 896.000 euro.