Gerechtelijk onderzoek naar dodelijk ongeval met voetganger op Brusselse Ring

Het Brusselse parket heeft na het dodelijk ongeval op de Brusselse Ring met een voetganger een gerechtelijk onderzoek geopend voor onopzettelijke doodslag.

De voetganger die gisterochtend werd aangereden op de Brusselse Buitenring (R0) in Anderlecht, was eerder die nacht opgepakt voor openbare dronkenschap.

De lokale politie had de 42-jarige man, een dakloze die in een tent onder een brug over de Ring verbleef, donderdag rond 03.30 uur aangetroffen op het kruispunt van de Lenniksebaan. Naast onder invloed van alcohol was hij lichtgewond. Volgens de man zelf was hij op de openbare weg gevallen.

De veertiger werd naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft dat blijkbaar snel weer verlaten.

Het Brussels parket had donderdag zelf al een aantal onderzoeksdaden bevolen, onder andere om het traject van het slachtoffer en zijn staat van dronkenschap te verduidelijken. Nu heeft het parket een gerechtelijke onderzoek geopend voor onopzettelijke doodslag door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg.

Voorlopig gaat het om een onderzoek tegen onbekenden.