Belfius: ‘Renteverlaging ECB zal niet werken’

Volgens Marc Raisière, topman van de bankverzekeraar Belfius, zal een verdere verlaging van de rente door de ECB niet werken én riskeert het de banken kwetsbaar te maken.

Raisière vindt dat de ECB tot nu toe een vrij goed parcours heeft gereden, maar zegt dat een nieuwe renteverlaging geen zin heeft. ‘Het probleem in de markt vandaag is het gebrek aan vertrouwen. Investeerders vragen zich af wat er gebeurt met de handelsoorlog, de (harde) Brexit en Italië. De rente verlagen zal het vertrouwen niet herstellen.’

Raisière zegt dat een verdere rentedaling de banken kwetsbaar dreigt te maken. Een rentedaling weegt op de rente-inkomsten van banken en voor veel banken blijft dat de belangrijkste bron van inkomen. Een verdere rentedaling kan ook tot ongewenste bij-effecten leiden.

Gespleten reactie

‘Banken kunnen op twee manieren reageren: sommigen gaan agressiever kredieten verkopen om zo de druk op de dalende inkomsten te compenseren. Maar andere banken kunnen redeneren dat de marges dermate laag worden dat het niet zinvol is om tegen zo’n voorwaarden krediet te verstrekken.’

De hoop van de ECB om met een verdere renteverlaging de economie te stimuleren, zou wel eens ijdel kunnen zijn. Banken die krediet verstrekken willen niet alleen een marge, ze willen ook terugbetaald worden. De marge moet zowel het kredietrisico als de kapitaalkosten van de bank vergoeden.

Belfius, dat in november een nieuw plan voor de periode tot 2025 voorstelt, wil werk gaan maken van een verdere diversificatie van de inkomens. Raisière zegt dat Belfius de afgelopen vier jaar meer een universele bank is geworden die in de verschillende marktsegmenten in België aanwezig is. De afgelopen jaren stak de bank vooral een tandje bij in de bedrijvenmarkt.

De groep zag in de eerste jaarhelft zijn inkomsten met 1,6 procent dalen. De nettowinst zakte met 9 procent. De commerciële motor draaide op volle toeren met een toename van de kredieten op lange termijn met 15 procent.

Beste kostenratio?

Vooral de woonkredieten namen flink toe met een stijging van 13 procent. Heel wat spaarders zoeken hun toevlucht tot opbrengstvastgoed om hun spaargeld aan het werk te zetten en daar ook nog eens een financiële hefboom op te zetten. Maar Raisière zei dat Belfius voorzichtiger wordt met woonkredieten die enkel bedoeld zijn voor de aanschaf van beleggingsvastgoed.

Financiële man Johan Van Kelecom zegt dat Belfius een bank wil zijn met een sterke solvabiliteit en dat daarbij een rendement op eigen vermogen past van 8 tot 9 procent. Volgens Van Kelecom heeft Belfius in de Belgische markt de beste ratio inzake kosten-inkomen. Die ratio lag op 56,1 procent als de banktaksen gelijk uitgesmeerd worden over het werkingsjaar. De inkomsten zouden bij Belfius ook minder gedaald zijn dan bij de andere grote banken op de Belgische markt.