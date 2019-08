KMI waarschuwt voor onweer en rukwinden

Het KMI heeft code geel uitgevaardigd voor onweer op vrijdagnamiddag en voor rukwinden op zaterdag. Vrijdag gaat dat onweer gepaard met veel neerslag.

Vrijdagnamiddag en in de vroege avond trekt er lokaal of verspreid een stevig onweer over het land met mogelijk veel neerslag in korte tijd en plaatselijk ook kans op fikse windstoten. In het zuidoosten is hagel mogelijk.

Vanaf 11 uur geldt code geel voor onweer voor het hele land.

Zaterdag geldt code geel voor rukwinden van 8 uur ‘s ochtends tot middernacht. Behalve in de provincie Luxemburg worden over het hele land rukwinden verwacht tot 70 kilometer per uur. Aan de zee kunnen de rukwinden oplopen tot meer dan 80 kilometer per uur.

Ook in de nacht van zondag op maandag kan het gaan onweren.