Chinese schoolkinderen maken overuren in fabriek leverancier van Amazon

Chinese schoolkinderen vanaf zestien jaar moeten overuren maken en ’s nachts werken. Dat schrijft The Guardian nadat documenten zijn gelekt. De studenten werken voor Foxconn, een leverancier van Amazon en Apple, en maken onder meer de spraakassistenten Alexa van Amazon, zoals Echo en Echo Dot.

De schoolkinderen staan geklasseerd als ‘stagiairs’ en moeten overwerken en ’s nachts werken om de productiedoelstellingen te halen. Hun leerkrachten worden door de fabriek betaald om hen te begeleiden en hen aan te sporen om over te werken.

Meer dan 1.000 leerlingen tussen zestien en achttien jaar werden al tewerkgesteld. Het is op zich niet illegaal om kinderen vanaf zestien jaar aan te werven. Hen ’s nachts laten werken of laten overwerken breekt daarentegen wel de Chinese wet.

Foxconn geeft toe dat de studenten illegaal tewerkgesteld zijn en zegt dat het onmiddellijk actie heeft ondernomen. ‘We hebben het toezicht op de stages verdubbeld zodat stagiairs onder geen geding nog moeten overwerken of ’s nachts moeten werken’, stelt het bedrijf in een verklaring. Het bedrijf verdedigt wel de inzet van studenten. ‘Deze stages geven studenten de kans om praktijkervaring op te doen op verschillende gebieden, wat hen kan helpen bij het vinden van een job.’

Tien uur per dag, zes dagen per week

Een van die studenten is de zeventienjarige Xiao Fang (schuilnaam). Ze studeert informatica en kreeg de taak om elke dag een beschermende folie aan te brengen op zo’n 3.000 Echo Dots. Initieel was haar gezegd dat ze acht uur per dag voor vijf dagen per week zou werken. Dat is ondertussen veranderd naar tien uur per dag en zes dagen per week.

‘Ik heb geprobeerd mijn productiechef aan te spreken over het feit dat ik geen overuren wilde maken en die meldde dat aan mijn leerkracht. Daarna waarschuwde mijn leerkracht me dat als ik niet zou overwerken, ik geen stage zou kunnen lopen bij Foxconn’, vertelde ze, volgens The Guardian, aan een van de onderzoekers.

Ook Amazon heeft op het voorval gereageerd. Een woordvoerder meldde dat het bedrijf geen inbreuken op de gedragscode voor leveranciers tolereert en regelmatig zijn leveranciers evalueert. ‘Als we een inbreuk vinden, nemen we de nodige stappen, waaronder het verzoek naar onmiddellijke, corrigerende acties.’ De woordvoerder voegt eraan toe dat ze de beweringen aan het onderzoeken zijn. ‘Extra specialisten zijn al aangekomen in de fabriek om de omstandigheden te onderzoeken.’