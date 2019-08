Luchthaven Hongkong zet zich schrap voor aankomende betogingen

Het aangekondigde driedaagse protest aan de luchthaven van Hongkong is van start gegaan. Betogers willen internationale reizigers bewust maken van de problemen in de stad. Het is al het tiende weekend op rij dat mensen er op straat komen.

De activisten zijn helemaal in het zwart gekleed en delen folders uit met informatie aan de reizigers, om de internationale aandacht van de problemen in Hongkong te vergroten. ‘Het protest zal rustig en vredevol verlopen, zolang de politie niet opdaagt’, zei een activist aan Reuters. Er werd extra veiligheidspersoneel opgetrommeld om alles in goede banen te leiden.

Er zal dit weekend niet enkel protest zijn in de luchthaven, maar doorheen heel de stad. Er staan aparte betogingen gepland voor senioren en voor gezinnen met kinderen.

Reisadvies

De Verenigde Staten verstrengden het reisadvies voor Hongkong, en sporen toeristen aan waakzaam te zijn. ‘De protesten kunnen op elk moment en op elke plek doorgaan en zullen niet stoppen’, staat te lezen in het advies op de website van Buitenlandse Zaken van de VS. Daarom wordt het waarschuwingsadvies opgetrokken van één naar twee op een schaal van vier. Australië had het reisadvies voor Hongkong ook al aangepast.

Onrust

Honderdduizenden mensen manifesteren al weken in Hongkong tegen een wet die de uitlevering van verdachten van misdrijven aan China toelaat. De regionale regeringsleider Carrie Lam heeft de wet ondertussen ‘dood’ verklaard, maar de manifestanten eisen dat ze formeel wordt ingetrokken. Ondertussen eisen de betogers meer vrijheden en autonomie van China.

Eerder deze week protesteerden jongeren met een lasershow tegen de arrestatie van een student, maar meestal monden de betogingen uit op een gewelddadige confrontatie tussen politie en activisten.