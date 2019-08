Louis Luyten, de getalenteerde Belgische gevechtspiloot die eindigde in een Amerikaanse cel

In de jaren zestig, in volle Koude Oorlog, was Louis Alphonse Luyten een getalenteerde gevechtspiloot bij de Belgische luchtmacht. Op zijn 81ste zit hij in de VS in de cel voor mensensmokkel. Een levensverhaal in vier delen, door Yves Delepeleire.