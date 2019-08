In het centrum van het West-Vlaamse Koolskamp bij Ardooie is afgelopen nacht een vrachtwagen met 210 varkens gekanteld. Bij het ongeluk raakte een auto verpletterd en werden twee huizen beschadigd. Dertien varkens overleefden het ongeluk niet, de andere dieren werden naar het slachthuis van Tielt gebracht. Bekijk de schade in de video hierboven.