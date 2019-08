30.000 handtekeningen voor meer bomen in steden en dorpen

BOS+ herhaalt zijn oproep aan de Vlaamse regering om werk te maken van zes miljoen bijkomende bomen in stads- en dorpskernen.

‘In een mum van tijd hebben we bijna 30.000 handtekeningen verzameld’, zegt Bert De Somviele, directeur van Bos+. ‘Dat betekent dat de Vlaming het niet langer pikt dat men het klimaat- en bosbeleid zo stiefmoederlijk behandelt.’

Twee weken geleden lanceerde de natuurorganisatie haar petitie voor meer bomen in steden en dorpen. Om de oververhitting van onze steden te bestrijden, zouden er zes miljoen bomen bij geplant moeten worden, zegt Bos+.

De organisatie verwijst naar het Milieurapport van de Vlaamse Milieumaatschappij. Dat stelt dat mensen vooral in de hitte-eilanden blootstaan aan hittestress. ‘Door de blokkering van wind en het vasthouden van warmte in beton, asfalt en stenen kan het in steden nog veel warmer worden dan in de omliggende gebieden. Vooral tijdens de nacht kan het temperatuurverschil met de omgeving er oplopen.’

Bos+ vindt dat de regering dringend werk moet maken van de vergroening van Vlaanderen. ‘Een regeerakkoord zonder een ambitieus klimaat- en bosbeleid krijgen onze politici bij de volgende hittegolf echt niet meer uitgelegd.’