Opnieuw vluchten van Deurne naar Londen City

De nieuwe regionale luchtvaartmaatschappij Air Antwerp vliegt vanaf 9 september elke werkdag vanuit Deurne naar Londen City Airport.

Antwerpse zakenlui kunnen binnenkort opnieuw rechtstreeks naar het hartje van Londen vliegen. Vanaf 9 september zijn er dagelijks vluchten vanop de Antwerpse luchthaven in Deurne naar Londen City Airport. Dat zal gebeuren door Air Antwerp, in een codeshare-overeenkomst met het Nederlandse KLM.

Deze nieuwe luchtvaartmaatschappij is sinds deze week in het bezit van een Belgische vliegvergunning en exploitatievergunning, beide toegekend door het directoraat-generaal Luchtvaart van de federale overheidsdienst Mobiliteit.

Air Antwerp zal op weekdagen driemaal per dag heen en terug vliegen tussen Antwerpen en Londen City. Op zondagavond is er één vluchtfrequentie en op zaterdag wordt er op deze route niet gevlogen.

De vluchten zullen uitgevoerd worden met een Fokker 50 turboprop, die plaats biedt aan 50 passagiers.

Gedaan met Flybe

Op dit moment is de vliegroute Antwerpen-Londen nog in handen van de Britse lagekostenmaatschappij Flybe, maar die stopt op 1 september. Flybe heeft het financieel moeilijk en de ooit zeer rendabele verbinding van Antwerpen naar Londen bleek niet langer een commercieel succes. Daar zijn twee verklaringen voor: het slechte vlieguur (Flybe vertrekt in Antwerpen om 14 uur, veel te laat voor zakenreizigers) en de slechte locatie (geen landing op Londen City Airport, in het stadscentrum, maar op Southend, 60 km verderop). Gevolg: de vluchten van Flybe zijn maar voor 50 procent gevuld en zijn economisch niet rendabel.

Air Antwerp heeft dat alvast goed begrepen en vliegt ook ’s morgens naar Londen en landt op City Airport, dat is in het centrum van de stad.

Geschiedenis met VLM

Jarenlang was de vliegroute tussen Antwerpen en Londen in handen van VLM, de van oorsprong Vlaamse luchtvaartmaatschappij die na een tumultueuze overname door Chinese investeerders in de zomer van 2018 de boeken heeft moeten neerleggen.