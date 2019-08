Ook openbare aanklager wil verkrachtingszaak tegen Neymar sluiten

De openbare aanklager van Sao Paulo wil het onderzoek naar de beschuldigingen van verkrachting aan het adres van topvoetballer Neymar stopzetten. Dat maakte het Braziliaanse gerecht donderdagavond bekend. “De reden is een gebrek aan bewijslast tegen de Braziliaan”, aldus de officier van justitie, Flavia Merlini. Neymar zelf hield altijd zijn onschuld staande.

Merlini benadrukte wel dat het politie-onderzoek “op elk moment” opnieuw geopend kan worden bij nieuw bewijs.

De politie sloot vorige maand al zijn onderzoek tegen de 27-jarige Neymar. Het gaf aan “onvoldoende aanwijzingen” te hebben gevonden.

Neymar wordt er door de 26-jarige Najila Trindade van beschuldigd dat hij haar midden mei in een hotel in Parijs heeft verkracht. Neymar verklaarde altijd dat de seks met wederzijdse toestemming was. Begin juni werd de PSG-spits, die door een enkelblessure de voorbije Copa America miste, aan de tand gevoeld door de Braziliaanse politie.

De politie onderzoekt momenteel nog wel of Trindade beschuldigd kan worden van het indienen een valse klacht. De vrouw weigerde tijdens de ondervragingen de video te tonen, waarop ze claimde dat bewijs te zien was van de verkrachting. Later meldde ze plots dat haar gsm zou gestolen zijn.

Ook buigt de politie zich over het plegen cybercriminaliteit door de entourage van Neymar. Die had in zijn verdediging beelden en berichten van de klaagster, zonder haar toelating, online gezet. Dat is verboden door de Braziliaanse wet.