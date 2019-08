Onverwacht: twee panda’s geboren in Pairi Daiza

Verrassend nieuws uit Pairi Daiza. Het dierenpark heeft de geboorte van een pandatweeling aangekondigd.

De twee panda’s zijn geboren op acht augustus, meldt Pairi Daiza. Beide jongen verkeren volgens het dierenpark in goede gezondheid. ‘Net zoals mama Hao Hao, papa Xing Hui en broertje Tian Bao.’

De diertjes hebben nog geen namen gekregen. In april kondigde Pairi Daiza aan dat de reuzenpanda Hao Hao met succes geïnsemineerd was, maar dat maakte een geboorte nog niet zeker. De verzorgers waren zelfs nooit helemaal zeker dat Hao Hao zwanger was. Een pandafoetus wordt niet veel groter dan een duim – verhoudingsgewijs krijgt de reuzenpanda van alle zoogdieren de kleinste jongen.

Reuzenpanda’s worden zelden in dierentuinen geboren. Voortplanting bij panda’s is een hachelijke zaak. Het vrouwtje is slechts drie dagen per jaar vruchtbaar. Zelfs als het lukt, heeft het pandajong een lage overlevingskans. Een pandajong weegt bij de geboorte amper honderd gram, is zeer kwetsbaar en wordt gemakkelijk ziek. Tweelingen maken nog minder kans om te overleven dan ‘enige’ jongen. Vaak richt de moeder zich dan op één jong.

Het is de tweede keer dat het dierenpark een pandageboorte meemaakt. Op 2 juni 2016 werd Tian Bao geboren, wat toen al de kassa voor Pairi Daiza deed rinkelen. Dat Hao Hao opnieuw is bevallen, is dus goed nieuws voor het park. In de overeenkomst met China staat immers dat elk jong na vier jaar moet terugkeren. In 2020 is het eerste pandajong dus weg uit Pairi Daiza.

De reuzenpanda staat als ‘kwetsbaar’ op de IUCN Redlist van bedreigde diersoorten. In het wild zijn er minder dan 2.000 panda’s te vinden en dat maakt dat elke geboorte van cruciaal belang is voor het behoud van de soort. Volgens Pairi Daiza zijn al elf reuzenpanda’s die in gevangenschap geboren werden met succes weer vrijgelaten in de natuur. Negen van hen zijn vandaag nog in leven.