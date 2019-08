‘Het huis’ komt terug: dit zijn de nieuwe gasten

Dina Tersago (40) en atleet Marc Herremans (45) zijn dit najaar te zien in Het huis, het programma op Eén waarin Eric Goens 24 uur doorbrengt met een bekende gast.

In het vijfde seizoen van Het huis is de ecologische voetafdruk van het programma opnieuw een pak kleiner: Eric Goens laat zijn gasten niet meer overvliegen naar Zuid-Afrika zoals hij dat in het derde en het vierde seizoen van Die huis deed, maar keert terug naar Vlaanderen, waar Het huis in 2015 begon, met Luc Appermont als eerste gast. Sindsdien hebben nog 34 bekende gezichten een uitnodiging aanvaard.

Dit najaar oogt de gastenlijst opnieuw stevig. Presentatrice Dina Tersago komt langs, zij zal ook te zien zijn in Boer zkt vrouw - De wereld rond op VTM én in een tweede seizoen van Blind gekocht op Vier. Ook Marc Herremans is van de partij, de triatleet die in 2002 in een rolstoel belandde en het gezicht werd van de organisatie To walk again.

Dit jaar praat Eric Goens ook met voormalig VTM-coryfee Lynn Wesenbeek, ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), presentator James Cooke die in Gert late night zélf BV’s tot onthullingen dwingt in zijn rubriek Bedgeheimen, zangers Willy Sommers en Niels Destadsbader, en Wout van Aert, de wielrenner die herstelt van zijn zware blessure na zijn val in de tijdrit in de Tour.