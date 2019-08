Het kasteel waar koning Arthur volgens de legende werd geboren, ligt op een schiereiland aan een dramatische kloof. Voor het eerst in eeuwen verbindt een brug de ruïnes opnieuw met het vasteland.

De Belgische architect en ingenieur Laurent Ney en William Matthews, die met Renzo Piano aan de Shard werkte in Londen, tekenden een – schijnbaar – vederlichte structuur uit gepolijst staal en lokale schalies.

‘Het was de eerste keer in mijn leven dat ik een brug moest ontwerpen op een plaats die compleet ontoegankelijk was, en die in het landschap moest verdwijnen’, zegt Ney aan de Britse krant The Guardian.

Vroeger was er een smalle landbrug die het kasteel met het vasteland verbond. Die was zo smal dat drie mannen het kunnen verdedigen tegen het hele koninkrijk, schreef de middeleeuwse geleerde Geoffrey of Monmouth. In de vijftiende of zestiende eeuw was de natuurlijke verbinding helemaal verdwenen door erosie. De nieuwe brug volgt de lijn van die oude toegang.

Vanaf 11 augustus zullen bezoekers over de brug kunnen wandelen. Bezoekers met mobiliteitsproblemen reageerden al enthousiast dat ze niet meer langs de oude trappen hoeven af te dalen in de kloof, en weer naar boven klimmen.