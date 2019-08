Tiental kinderen loopt besmettelijke huidziekte op in kinderopvang

Een tiental kinderen uit de stedelijke buitenschoolse kinderopvang De Speeldoos in Onkerzele (Geraardsbergen) heeft een besmettelijke huidziekte opgelopen.

De oorzaak is nog niet bekend. Het pand, dat vanaf maandag sowieso twee weken sluit wegens jaarlijks verlof, wordt grondig ontsmet.

Volgens jeugdschepen Fernand Van Trimpont (CD&V) werd de besmetting woensdag vastgesteld. De symptomen zijn rode blaasjes op de huid die na een tijdje openbarsten, met daarna korstvorming.

‘In eerste instantie werd gedacht aan impetigo of windpokken, maar de oorzaak van de besmetting is op dit moment nog niet bekend’, zegt hij. ‘Bij de kinderen in De Speeldoos is de kans op doorgeven zeer groot, omdat ze via spel en sport vaak lijfelijk met elkaar in contact komen.’

Kinderen die de uitslag hebben opgelopen, mogen niet meer naar de kinderopvang, zolang er besmettingsgevaar is en geen behandeling is opgestart.