Festival WeCanDance waarschuwt: ‘Geen blackface’

Het festival WeCanDance, dat dit weekend plaatsvindt op het strand van Zeebrugge, heeft zijn bezoekers gevraagd om hun gezichten niet zwart te schminken.

Het thema van het festival, waar gewoonlijk ook een dresscode bijhoort, is ‘safari nomads’. De organisatie benadrukt expliciet op sociale media dat een ‘blackface’ niet mag.

‘Het is vanzelfsprekend dat blackfacing niet grappig en een lui en ronduit slecht idee met een deprimerende geschiedenis is’, klinkt het.

Mensenrechtenactiviste Yasmine Daelman is tevreden met de waarschuwing van het festival. ‘Dat vele andere evenementen jullie voorbeeld mogen volgen in de toekomst!’, schrijft ze op Facebook.

Enkele dagen geleden deed de Thé Dansant die in de buurt van het AfricaMuseum georganiseerd werd nog stof opwaaien. Aan de bezoekers was gevraagd zich te verkleden in Afrikaanse kledij. Daarbij werden de clichés en stereotiepe representaties van mensen van Afrikaanse afkomst niet geschuwd. Eén van de gasten had zijn gezicht helemaal zwart geschilderd en kwam als blackface.

Het AfricaMuseum - dat voor alle duidelijkheid het event niet zelf organiseerde - distantieerde zich heel snel van het feest.