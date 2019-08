?Een gepikeerde Hamilton reageerde op de uitspraken van zijn voormalige teamgenoot Nico Rosberg. Die had namelijk laten vallen dat de vijfvoudige wereldkampioen over zijn hoogtepunt als F1-rijder heen was.

Nico Rosberg had in zijn vlog op youtube gezegd dat Max Verstappen de beste rijder van het moment was en dat Hamilton over zijn hoogtepunt heen was.



“De beste leeftijd voor een racer is dertig, eenendertig, tweeëndertig jaar,” aldus Rosberg. “Naarmate je ouder wordt nemen je capaciteiten af, je reactiesnelheid en meer van die dingen. Maar de ervaring weegt fel door, het zal de afname van je mogelijkheden door het ouder worden teniet doen.”



Lewis Hamilton reageerde gepikeerd en hij had het vooral gemunt op Rosberg en niet zozeer op zijn uitspraken.



“Ik heb de blog nog nooit gezien, ik weet ook niet wie hem volgt, maar het heeft geen invloed op wat ik doe.”



“Natuurlijk zullen er mensen zijn die niet het succes hebben gehad dat ik heb en willen ze het op deze manier van zich af praten maar dat is oké. Ik ben vierendertig jaar en ik rijd beter dan ooit. Ik heb nog niets van mijn snelheid verloren. Ik hoop dat iedereen dat vandaag gezien heeft,” aldus Hamilton na de eenentachtigste zege in zijn carrière.



“De kwalificaties zullen niet altijd goed verlopen maar je moet verder. De races zullen ook niet altijd vlekkeloos verlopen, de laatste in Duitsland was klote.”



“Maar weet je, je gaat gelijk verder, je laat het los. Er is niets dat je nog kan veranderen aan het verleden, je kan alleen maar proberen om het beste van de toekomst te maken.”



“Eerlijk gezegd zou ik niet trotser kunnen zijn. Uiteindelijk wil je toch trots op jezelf zijn en vandaag ben ik erg trots op mezelf, de manier waarop ik gereden heb. Dat is de manier waarop ik altijd wil rijden en hoe we als team gewerkt hebben.”



De Brit liet ook nog weten dat hij nog niet aan zijn pensioen denkt ondanks alle speculaties.



“Op een dag zal ik moeten stoppen. Ik voel me fantastisch op fysiek vlak, en in het algemeen, dit jaar. Ook op mentaal vlak dus ik heb geen plannen om te stoppen in de nabije toekomst. Er is nog veel te doen en te winnen.”



“Er zijn nog dingen te bereiken, zowel in als buiten de auto en de sport,” besluit Hamilton.

