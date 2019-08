Vrijdag worden perioden met regen of buien verwacht. Sommige buien kunnen intens zijn met kans op onweer en veel neerslag in korte tijd.

In de Ardennen is er in de namiddag kans op hagel. Het blijft meestal zwaarbewolkt, maar vooral over het westen vergroot in de loop van de dag de kans op opklaringen. Het is vrij warm met maxima tussen 23 en 27 graden. De wind waait matig of hier en daar soms vrij krachtig uit zuidelijke richtingen. Rukwinden van 50 tot 60 km/u zijn mogelijk, of eventueel meer tijdens stevige buien.

Vrijdagavond kunnen er nog (onweerachtige) buien vallen in de oostelijke landshelft. Elders is het, op een plaatselijke bui na, droog. Vrijdagnacht wordt het wisselend bewolkt en overwegend droog. Aan zee is de kans op een paar buien wel groter. Het blijft zeer zacht met minima tussen 14 en 19 graden. De matige zuiden- tot zuidwestenwind wakkert op het einde van de nacht aan tot vrij krachtig en aan de kust tot krachtig. De rukwinden nemen in de loop van de nacht toe van 50 naar 60 à 65 km/u.

Zaterdag blijft het nog vrij warm, maar wordt het winderig. Opklaringen wisselen af met wolkenvelden en er zijn enkele buien mogelijk. De maxima liggen tussen 20 en 22 graden aan de kust en in de Ardennen, en tussen 22 en 24 graden elders. Er waait een vrij krachtige en aan zee soms een krachtige zuidwestenwind, met rukwinden tot 70 km/u in het binnenland en tot 80 km/u aan zee.

Zondag blijft het overwegend droog en wisselend bewolkt. De zuidwesten- tot westenwind neemt af en wordt opnieuw matig. We halen 20 tot 24 graden.

Maandag wordt het wisselvallig met buien. Lokaal onweer is mogelijk. Het kwik klimt niet hoger dan 20 of 21 graden.

Dinsdag is het wisselend bewolkt met enkele buien. Het blijft echter toch vaak droog maar koel met maxima rond 19 of 20 graden.

In de loop van woensdag lijkt de kans op neerslag te vergroten vanaf het westen. De zuidwestenwind wakkert aan en het blijft koel voor de tijd van het jaar.

Donderdag wordt mogelijk een wisselvallige dag met soms buien en maxima van maar 18 graden in het centrum.