Moeder El Paso-schutter contacteerde politie met vragen over vuurwapen

De moeder van de jongeman die in El Paso 22 mensen doodde, had enkele weken voor de aanslag de politiek gecontacteerd omdat ze bezorgd was dat haar zoon een vuurwapen had aangeschaft.

De 21-jarige schutter Patrick Crusius had het wapen dat hij gebruikte voor de aanslag in het winkelcentrum op een legale manier aangekocht, en hield het ook niet verborgen voor zijn familie. Zijn moeder was echter ongerust door de aankoop van haar zoon en contacteerde de politie in hun woonplaats Allen, Texas. Dat hebben advocaten van de familie bevestigd aan CNN.

De vrouw vond dat haar zoon te jong was en ervaring en maturiteit miste om met een AK-vuurwapen om te gaan, zei ze in een telefoongesprek met de lokale politie. Een agent luisterde naar haar beschrijving van de situatie, en antwoordde dat er wettelijk geen obstakel was opdat haar zoon zo’n wapen zou bezitten.

Tijdens het gesprek werd noch de naam van de moeder noch de naam van Crusius gevraagd. De politie stelde geen rapport op van de melding. Volgens de advocaten waren de vragen van de moeder eerder informatief, en was ze niet bezorgd dat haar zoon een bedreiging vormde.

Volgens de politie was er ook nooit een aanwijzing dat Crusius zo’n aanslag zou kunnen plegen. Zijn naam werd enkel gelinkt met drie kleine incidenten: een vals inbraakalarm in de familiewoning, een tweede als passagier op een bus die betrokken was bij een verkeersongeluk, en een derde wanneer hij was weggelopen van huis, maar een half uur later al was teruggekeerd.

Crusius verzette zich ook niet bij zijn arrestatie en heeft zijn volledige ­medewerking aan de politie gegeven. De openbare aanklagers in Texas omschrijven de moordpartij als ‘binnenlands terrorisme’. Crusius wordt aangeklaagd voor moord en riskeert de doodstraf.