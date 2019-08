Opnieuw haalt Vlaams Belanger uit naar holebi’s: ‘Walgelijke toestanden die gestopt moeten worden’

Opnieuw komt een Vlaams Belanger in opspraak door homohaat. Het Aalsterse gemeenteraadslid Steve Herman, tevens voorzitter van de lokale afdeling, noemt de Londense Gay Pride ‘walgelijke toestanden die gestopt moeten worden’.

Een foto van drie mannen in een roze string op de Gay Pride van een maand geleden in Londen. Met daarbij de tekst: ‘Iedereen is wat hij is. Maar deze walgelijke wantoestanden (waar ook Aalsterse SP.A-gemeenteraadsleden aan deelnemen) moeten gestopt worden. Nog andere beelden plaats ik bewust niet, omdat Facebook me zou kunnen blokkeren.’

Hoewel Herman veel reacties krijgt op zijn Facebook-post blijft hij achter zijn uitspraken staan. ‘Deze platvloerse parades zijn een kaakslag voor de deftige holebigemeenschap. Ik heb er niks op tegen dat ze zich vermaken in hun darkrooms, maar ik kan het niet goedkeuren dat het in het openbaar gebeurt.’

Intussen heeft ook Sam Van de Putte gereageerd, naar eigen zeggen het SP.A-gemeenteraadslid waar Herman naar verwijst.

‘De uitspraak van de Aalsterse VB-voorzitter bewijst nog maar eens dat “onze mensen” waar zijn partij het zogezegd voor opneemt maar een zeer klein groepje is. De Pride is een feest van de diversiteit, een diversiteit waar niet iedereen mee om kan’, aldus Van de Putte, die zegt dat hij zaterdag tijdens de Antwerp Pride opnieuw op de eerste rij zal staan, ‘want onze vrijheid is nog lang niet evident’.

‘Wie beweert dat een Pride niet helpt moet zich dringend afvragen waarom we nog steeds strijdvaardig en in alle kleuren en geuren op straat komen.’

Van de Putte verwijst ook naar eerdere homofobe uitspraken van Vlaams Belang-verkozenen Dominiek Sneppe en Filip Brusselmans, 'die aantonen dat extreemrechts maar al te graag onze hard bevochten rechten opnieuw wil afnemen'.

Sneppe vond holebi’s die trouwen en kinderen krijgen ‘een brug te ver’, Brusselmans noemde holebi’s en transgenders ‘iets abnormaals’. Voorzitter Tom Van Grieken betreurde die uitspraken toen, maar reageerde vooralsnog niet op wat Herman verklaarde.