Kunstschaatser Jorik Hendrickx zet op zijn 27ste punt achter carrière

Kunstschaatser Jorik Hendickx heeft zijn loopbaan officieel beëindigd. Op zijn website laat Hendrickx (27) weten dat hij voortaan coach is. In november maakte hij bekend dat hij die winter wegens een blessure en motivatieproblemen niet in actie zou komen. Insiders wisten op dat moment al dat hij niet meer als kunstschaatser op het ijs zou verschijnen.

Hendrickx deed twee keer mee aan de Olympische Spelen. In 2014 eindigde hij als zestiende, in 2018 jaar werd hij veertiende. Zijn beste internationale resultaat behaalde hij in 2017 toen hij bij de Europese kampioenschappen in Ostrava vierde werd.

Hij trainde bij Carine Herrygers, die ook zijn jongere zus Loena begeleidt. Het is de bedoeling dat Hendrickx een bijdrage zal leveren bij de training van Loena. Het afgelopen seizoen was dat ook al het geval. Soms valt hij in Nederland in om als trainer-coach op te treden.