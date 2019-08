Venetië beslist: grote cruiseschepen moeten buiten stad aanmeren

Verschillende cruiseschepen mogen vanaf september niet meer aanmeren in het historische centrum van Venetië, zo meldt de Financial Times. De Italiaanse regering wil tegen eind 2020 een derde van alle cruiseschepen omleiden.

Vanaf september zullen verschillende cruiseschepen met bestemming Venetië worden omgeleid naar nabijgelegen havens, zo heeft de Italiaanse minister van Transport Danilo Toninelli woensdag aangekondigd. Tegen eind 2020 moet een derde van de schepen via een andere, veiligere route varen.

In eerste instantie worden de cruiseschepen omgeleid naar Fusina of Lombardia, nog steeds binnen de lagune, maar Toninelli stelt dat op lange termijn zal worden uitgeweken naar havens buiten de lagune. Om te bepalen welke, zal het publiek worden geconsulteerd.

Dat vicepremier Matteo Salvini enkele uren na de mededeling van Toninelli heeft aangekondigd de stekker uit de Italiaanse regering te trekken, heeft mogelijks wel een invloed op de beslissing, al broedt Venetië al langer op strengere regels voor het cruiseverkeer.

De vele cruiseschepen die halt houden in Venetië brengen immers niet alleen (te) veel toeristen met zich mee, maar ook heel wat problemen. De stad is zachtjes aan het zinken en de funderingen worden aangetast door de golven van de enorme schepen. En er is ook nog de milieuschade die de uitstoot van de oceaanreuzen veroorzaakt.

Nadat in juni een schip van 250 meter lang, de MSC Opera, de controle was verloren en een aanlegsteiger en kleine toeristenboot had geramd, vroeg burgemeester Luigi Brugnaro Unesco zelf om zijn stad op de lijst met bedreigd werelderfgoed te zetten, zodat de Italiaanse regering eindelijk beschermende maatregelen zou nemen.

Olietankers

Brugnaro is echter niet helemaal te vinden voor de oplossing van Toninelli. Hij had liever gezien dat de schepen zouden moeten aanleggen in de industriële haven van Marghera, verder van het centrum. Nu wordt het probleem enkel verschoven naar een ander deel van de lagune, klinkt het. Volgens Toninelli is Marghera geen mogelijkheid vanwege de olietankers daar.

Het stadsbestuur had in 2017 al besloten dat schepen van meer dan 100.000 ton zouden moeten aanmeren in Marghera, maar de uitvoering van die plannen liet op zich wachten.

In 2013 werd al eens beslist dat schepen van 96.000 ton niet meer tot bij het centrum mochten komen. Van kleinere schepen werd de toegang beperkt tot vijf per dag. Maar dat besluit werd eind 2015 teruggedraaid.