Officieel: Rode Duivel Dennis Praet wordt bij Leicester herenigd met Youri Tielemans

Dennis Praet wordt bij Leicester opnieuw ploegmaat van Youri Tielemans. De Premier League-club maakte de komst van de ex-Anderlecht-middenvelder donderdagavond bekend. Leicester betaalt 19,5 miljoen euro aan het Italiaanse Sampdoria voor Praet. De Rode Duivel tekende er een contract voor vijf jaar.

Praet wordt bij Leicester ploegmaat van Youri Tielemans, met wie hij bij Anderlecht al samenspeelde. Voor een plaatsje op het middenveld zal hij ook de concurrentie moeten aangaan met Wilfred Ndidi (ex-Genk) en James Maddison.

Praet vierde in september 2011 zijn profdebuut bij paars-wit. Hij werd driemaal kampioen met de Brusselaars (in 2012, 2013 en 2014). Voor zijn prestaties in dat laatste jaar ontving hij ook de Gouden Schoen. In 2016 verhuisde Praet voor zo’n 10 miljoen euro naar Genua. Daar werd hij meteen een vaste waarde. In totaal speelde Praet 98 competitiewedstrijden voor het Italiaanse team (vier goals, zes assists).

De drievoudige Rode Duivel zal bij Leicester het rugnummer 26 dragen.