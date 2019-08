Ook CNN spreekt over het omstreden Afrikaans feestje bij het AfricaMuseum

Een feestje aan het AfricaMuseum waarbij mensen opgeroepen werden om in Afrikaanse kledij te komen – en dat baadde in de clichés – heeft ook CNN gehaald. De directie van het museum neemt maatregelen.

Vorige zondag hield Thé Dansant een Afrohouse-feest aan het AfricaMuseum in Tervuren. Aan de bezoekers was gevraagd zich te verkleden in Afrikaanse kledij. Daarbij werden de clichés en stereotiepe representaties van mensen van Afrikaanse afkomst niet geschuwd. Er stonden schedels en doodshoofden op het podium en de affiche toonde de typische giraf in de savanne bij ondergaande zon. Eén van de gasten had zijn gezicht helemaal zwart geschilderd en kwam als blackface.

Het AfricaMuseum - dat voor alle duidelijkheid het event niet zelf organiseerde - distantieerde zich heel snel van het feest. ‘Het AfricaMuseum heeft dit event vooraf verkeerd ingeschat en had een grotere rol moeten spelen in het vooraf opleggen van duidelijke vereisten en/of voorwaarden. We willen ons daarom excuseren dat dit heeft kunnen plaatsvinden op deze manier’, luidde het.

Intussen heeft het museum zijn ethische code ook aangescherpt voor publieke activiteiten in het museum of park. Dat moet ervoor zorgen dat de organisatoren het Afrikaanse continent met respect behandelen.

De organisator van het feest vindt de commotie wat overdreven. Aan Het Nieuwsblad zei Kjell Materman: ‘Het AfricaMuseum had ons aangeraden om het feest modern te houden. Er klinkt nu kritiek op de doodshoofden, maar het was niet de bedoeling van onze decorontwerper om mensen te kwetsen. Wat de feestganger met blackface betreft, dat was één persoon op de drieduizend. Mogelijk zag de security daar het kwade niet van in, net als die man zelf. Maar achteraf gezien had iemand daartegen moeten optreden.’

‘Stereotypen zijn onvermijdelijk bij een themafeest’, vindt Materman. ‘Bij een Asian Party kan je mensen hebben die zich geel schminken, bij het thema Ali Baba zal je dan weer de Arabische stereotypen zien. Dat is onvermijdelijk, mensen grijpen naar wat ze kennen van een cultuur. Maar de kritiek komt vooral van zij die niet aanwezig waren. De gasten die er wel waren, blank of zwart, waren allemaal positief.’

Ook CNN maakt nu melding van de controverse. ‘Partygoers wore blackface and colonial garb to an event -- at Belgium’s controversial Africa Museum’, staat er.

Voorts vertelt CNN neutraal over het incident om te eindigen met de vermelding dat de uitschuiver opmerkelijk is voor een museum dat ‘has consistently batted back accusations of promoting an outdated and imperialist stance and displaying exhibits plundered from Belgium’s former colonies’ (consequent de verwijten bestrijdt dat het een verouderde en imperialistische kijk op de kolonies promoot en dat het geplunderde voorwerpen toont).