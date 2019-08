Juli was drukste maand ooit voor Brussels Airport

Brussels Airport heeft vorige maand meer dan 2,7 miljoen passagiers verwelkomd, een groei van 2,7 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

Juli was daarmee de drukste maand uit de geschiedenis van de luchthaven van Zaventem.

Het aantal passagiers dat in juli op de luchthaven opstapte, steeg met 2,5 procent ten opzichte van juli 2018, terwijl het aantal transferpassagiers toenam met 4,4 procent. Het aantal passagiers op langeafstandsvluchten steeg met 4 procent in juli en wordt door Brussels Airport grotendeels toegeschreven aan de groeicijfers die Emirates, Ethiopian Airlines en United Airlines noteerden.

De cijfers verrassen niet. Wereldwijd zit de luchtvaart in de lift. Het luchtruim boven onze planeet was zelfs nooit drukker dan op 25 juli, schreef deze krant. Het Zweedse bedrijf Flightradar24, dat in realtime vluchtgegevens bijhoudt, registreerde die dag liefst 230.409 vluchten.

De vraag naar (steeds duurdere) vliegtuigtickets nam in de periode 2010-2018 fors toe, zowel in België plus 50 procent en wereldwijd plus 62,3 procent.

Excuses voor het bagagesysteem

De luchthaven verontschuldigt zich vandaag overigens expliciet voor de problemen met het bagagesysteem ‘die het begin van de zomer tekenden’. Brussels Airport benadrukt dat het bagagesorteersysteem ‘een uiterst complex systeem’ is dat ‘per jaar meer dan 18 miljoen stuks bagage verwerkt’.

‘Het systeem wordt continu gemonitord en onderhouden volgens de strengste normen. Doordat het systeem zo complex is (het telt meer dan 6.000 motoren) is het helaas onmogelijk om een betrouwbaarheidsniveau van 100 procent te garanderen, maar onze teams voeren elke dag doorgedreven controles uit om het risico op incidenten tot een minimum te herleiden’, klinkt het.