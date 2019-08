In het vakantieland Griekenland krijgt de bevolking de komende dagen te kampen met hoge temperaturen. De nationale weerdienst waarschuwde donderdag voor een hittegolf met temperaturen tot 40 graden. Die zal vrijdag beginnen en zou minstens een week duren.

De mensen worden opgeroepen zich niet te lang in de zon op te houden, lichtkleurige kledij in katoen te dragen, veel water te drinken en liever geen alcohol of gesuikerde dranken te verbruiken. Oudere of zieke mensen blijven beter thuis, zeiden artsen op de radio. De hoogste temperaturen worden in de westelijke delen van het land en in het noorden van Griekenland verwacht, zo was op een kaart van de burgerbescherming te zien.