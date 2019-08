De schaduwzijde van het leven van een top-dj

Naast een hoop herhalingen schotelt de televisieavond u ook enkele documentaires voor: over het reilen en zeilen bij The New York Times, of het leven van Avicii, de Zweedse dj die in 2018 uit het leven is gestapt.

AVICII: TRUE STORIES

Canvas 22.55-0.30 uur

Mensen die deze indrukwekkende documentaire over de Zweedse dj Avicii op Netflix gemist hebben, kunnen ze nu op Canvas inhalen. Het is treurig hoe verwoestend talent kan zijn. Want een jaar nadat deze docu gemaakt werd, stapte Avicii uit het leven. Wie hiernaar kijkt, krijgt een zicht op het waarom van die daad.

NOMA: MY PERFECT STORM

NPO 3 21.00-22.40 uur

Docu die een kijk biedt in de keuken van het wereld­beroemde restaurant Noma én in het hoofd van zijn geniale culinaire vernieuwer René Redzepi.

TELEFACTS ZOMER

VTM 22.45-23.40 uur

Zoals elke zomer is Telefacts weer in zijn rijkestinkerds-kramp geschoten. Vanavond brengt het magazine een portret van een 17-jarig meisje dat zich laat onderhouden door maar liefst zeven sugardaddy’s, ofte rijke stinkerds.

TERZAKE DOCU: THE FOURTH ESTATE

Canvas, 20.20-21.15 uur

Documentairereeks over het reilen en zeilen binnen The New York Times tijdens het eerste jaar van Donald Trump als president. Het jaar loopt ten einde en Trumps adviseur voor nationale veiligheid, oud-generaal Michael Flynn, geeft toe gelogen te hebben tegen de FBI. Het Rusland-onderzoek komt steeds dichter bij de president.