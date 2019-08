App toont kinderen veiligste weg naar school

Een nieuwe app toont kinderen de veiligste weg naar school. Het is een project van het Instituut voor Mobiliteit van de UHasselt.

Helemaal nieuw is de app Route2school niet, al 800 scholen en 70 gemeenten werken mee aan het project. Maar het moet nog groeien, er zijn tenslotte 300 gemeenten in Vlaanderen.

Ouders, leerlingen, leerkrachten en directies kunnen op de app aangeven via welke straten de veiligste route naar school loopt voor wandelaars of fietsers. Maar met de app kunnen gebruikers ook foto’s maken van gevaarlijke verkeerssituaties of knelpunten op de route. Die foto’s komen bij Route2School terecht en dat zet de gemeenten vervolgens aan om de infrastructuur daar te veranderen.

‘Dat duurt natuurlijk lang, want dat kost allemaal veel tijd en geld. Daarom proberen we met gedrag en educatie ook al iets te doen aan die problemen’, vertelt Davy Janssens, oprichter van Route2School.

Zowel de ouders als de kinderen vinden het leerplatform een goed initiatief, zo bleek bij de voorstelling in Antwerpen. ‘Ik kende het nog niet, maar ik ga de app zeker gebruiken’, vertelt Dorien Leyers. Ook Karen Tips en haar tienjarige dochter Haila zijn het daarmee eens. ‘Ik ga de app zeker downloaden’, zegt mama Karen. ‘Ik heb Haila nog nooit alleen naar school laten gaan omdat er wel een paar gevaarlijke oversteekplaatsen zijn.’

Quizvragen

Vier op de tien kinderen die betrokken geraken bij een verkeersongeval zijn op weg van huis naar school. Van die ongevallen gebeurt negentig procent buiten de directe omgeving van de school, zo bleek uit een eerder onderzoek van het Instituut voor Mobiliteit van de UHasselt.

Route2School start ook met een digitaal leerplatform om kinderen van tien tot veertien jaar spelenderwijs inzicht te geven in verkeerssituaties. Op basis van foto’s van de knelpunten op de eigen weg naar school krijgen kinderen quizvragen voorgeschoteld en zo leren ze wat ze het beste doen in zo’n situatie en waarop ze moeten letten.