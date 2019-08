Inter kondigt toptransfer Romelu Lukaku aan: “Deze club is niet voor iedereen. Daarom ben ik hier”

De transfer van Romelu Lukaku van Manchester United naar Inter is rond. De Nerazzuri postten donderdagnamiddag een filmpje van Romelu Lukaku in zijn nieuwe shirt. “Inter is niet voor iedereen. Daarom ben ik hier.” De Rode Duivel tekende een contract tot 2024.

Lukaku legde vandaag medische testen af in Italië, waar hij meteen een warm onthaal kreeg. De Rode Duivel was woensdagavond nog naar Milaan gevlogen nadat Manchester United en Inter eindelijk een akkoord bereikt hadden over een transfersom. Die zou, bonussen inclusief, zo’n tachtig miljoen euro bedragen.

Op financieel vlak gaat onze landgenoot er niet op achteruit: hij zou wekelijks 325.000 euro verdienen, goed voor meer dan zestien miljoen euro per jaar. In de Serie A doet enkel Ronaldo beter. Bij Inter vindt hij ook Antonio Conte, een trainer die hem er ook al bij Chelsea graag bij wilde. Even leek het erop dat Juventus zich in de debatten zou mengen -het had een ruildeal met de inmiddels Dybala voor ogen- maar haakte toch af. Lukaku zelf voerde de druk op United inmiddels op door bij Anderlecht te trainen.

Foto: AP

In Italië kan Lukaku zijn carrière een doorstart geven: de 26-jarige spits paste niet in de plannen van coach Solskjaer en kon de hoge verwachtingen bij de fans nooit echt waarmaken. In zijn eerste seizoen scoorde hij nog 27 keer, vorig seizoen zat hij meer dan hem lief was op de bank en zakte zijn productie terug tot vijftien treffers.

