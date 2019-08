‘Game of thrones’-duo tekent exclusiviteitscontract bij Netflix

David Benioff en D.B. Weiss, de ­scenaristen en showrunners van ‘Game of thrones’, hebben een exclusiviteitscontract getekend met streamingplatform Netflix.

Benioff en Weiss hebben naar verluidt een contract ter waarde van zo’n 200 miljoen dollar (178 miljoen euro) ondertekend, en gaan de komende jaren dus enkel films en series maken voor Netflix, zo meldt The Hollywood Reporter.

Enige uitzondering is de Star Wars-trilogie voor Disney waarvoor het duo zich al had geëngageerd. De eerste film daarvan wordt in 2022 in de zalen verwacht.

Het binnenhalen van Benioff en Weiss is een belangrijke overwinning voor Netflix, want ook concurrenten Amazon en Disney aasden op het Game of thrones-duo.

‘We zijn bijzonder blij om deze meestervertellers te verwelkomen. Benioff en Weiss zijn creatieve grootmachten en hebben wereldwijd het publiek vermaakt met hun epische manier van verhalen vertellen. We kunnen niet wachten om te zien wat hun verbeelding ons nog zal brengen’, aldus Ted Sarandos, verantwoordelijk voor Netflix’ programmering.

‘We hebben het voorbije decennium een prachtige tijd gehad bij HBO, en zijn dankbaar voor iedereen die ons daar thuis heeft laten voelen’, aldus het duo dat dus ook niet langer betrokken zal worden bij de spin-offs van Game of thrones.