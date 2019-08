Na zijn stunt in San Sebastian heeft Remco Evenepoel zich ook gekroond tot Europees kampioen tijdrijden. Hij was liefst 18 seconden sneller dan de tweede.

De 19-jarige Evenepoel zette in Alkmaar een waanzinnige toptijd van 24'55'' neer en neemt zo de fakkel over van Victor Campenaerts. Zijn gemiddelde snelheid over de 22,4 kilometer was 54 km/u.

Evenepoel haalde het voor de Deen Kasper Asgreen (+0:18) en de Italiaan Edoardo Affini (+0:21). Yves Lampaert eindigde uiteindelijk zevende (+0:28).

In het eerste deel van de vlakke tijdrit haalde Evenepoel een gemiddelde snelheid van net geen 60 km/u. Kasper Asgreen had dan al een achterstand van bijna 10 seconden. In het tweede deel, dat iets lastiger was, diepte Evenepoel de kloof met Asgreen nog uit.

Aan de finish in Alkmaar was onze landgenoot de enige die onder de 25 minuten bleef.

'Ongelooflijk. Vorige week San Sebastian en nu dit. Ik kan het niet geloven', klonk het in een eerste reactie. 'Dit is niet mijn overwinning, maar een overwinning voor Bjorg Lambrecht en Stef Loos. Wat de toekomst brengt, maakt me niet uit. Deze is voor de sterren', aldus nog een geëmotioneerde Evenepoel.

Tokio

Evenepoel is door zijn topvijfnotering ook zeker van een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. België mag in de Japanse hoofdstad twee Belgische renners afvaardigen.

Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts moet echter nog niet wanhopen. Op het WK in Yorkshire volstaat een stek in de top-8 eveneens voor een olympisch deelnamebewijs. Indien meer dan twee Belgische renners de selectienormen halen, moet bondscoach Rik Verbrugghe een keuze maken.