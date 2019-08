De betogers zijn niet van plan hun protesten voor meer democratie te staken. Ze gaan dit weekend opnieuw de straat op. Het protest komt vooral van jongeren en studenten, die gefrustreerd zijn door het gebrek aan democratie. De betogingen begonnen als protest tegen een uitleveringswet, maar zijn ondertussen een eis voor meer democratie geworden. De politie arresteerde al 589 mensen sinds het begin van de protesten in juni, de jongste van hen is dertien.

Afgelopen week werd ook Keith Fong, de leider van een studentenvereniging van de Baptist University, gearresteerd, omdat hij lasers had gekocht. Volgens de politie konden die beschouwd worden als wapens. Om hun argument te staven toonden ze hoe een laser door een krant kon branden.

Als reactie kwamen studenten samen aan het planetarium van het Space Museum in Hongkong, en hielden ze een ‘lasershow’. Ze deden alsof ze het gebouw in brand staken en riepen ‘brand, brand, niet in brand’. Ze hielden een krant in de lucht en probeerden die met hun lasers in brand te steken, maar dat lukte niet.

De bijeenkomst veranderde later in een feestje, waar gedanst en gezongen werd. Dat staat in schril contract met de afgelopen demonstraties, die vaak uitmondden in geweld. De protesten hebben een groot effect op het openbare leven in Hongkong, de metro werd stilgelegd en op de luchthaven werden honderden vluchten geschrapt. De politie reageerde vaak met traangas tegen de betogers.

Tonight was something we all needed: no tears, no blood, just laughter, song, and dance. I’ll be revisiting this thread next time I come home with the smell of tear gas still clinging to me and screams ringing in my ears. This is the city we love. This is why we do it. pic.twitter.com/TtV8tM2AyO